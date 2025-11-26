Olympique de Marsella vs Toulouse: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Toulouse y Olympique de Marsella se enfrentarán en el estadio el Velodromo el próximo sábado 29 de noviembre desde las 16:05 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique de Marsella y Toulouse

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella venció por 5-1 a Nice. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 12 veces.

Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1

Toulouse perdió ante Angers por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 derrota y 3 empates. Logró convertir 3 goles y le han encajado 5.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique de Marsella se llevó la victoria por 3 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 28 puntos (9 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 30 13 9 3 1 16 2 Olympique de Marsella 28 13 9 1 3 21 3 Lens 28 13 9 1 3 11 4 Lille 23 13 7 2 4 10 10 Toulouse 16 13 4 4 5 1

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs Lille: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Mónaco: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Nantes: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Angers: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lens: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 15: vs RC Strasbourg: 6 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Paris FC: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lens: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Nice: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Stade Brestois: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Horario Olympique de Marsella y Toulouse, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas

Colombia y Perú: 15:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas

Venezuela: 16:05 horas

