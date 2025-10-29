Olympique de Marsella va en busca de un triunfo ante Auxerre para trepar a la punta

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 11 de la Ligue 1 se jugará el próximo sábado 1 de noviembre a las 16:05 horas.

Así llegan Auxerre y Olympique de Marsella

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre consiguió sólo un punto en su último partido frente a RC Strasbourg, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, 1 terminó igualado y fue derrotado en 3 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por a con Angers. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 12 goles y ha recibido 5 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Auxerre resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (6 PG - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 20 9 6 2 1 11 2 Lens 19 9 6 1 2 6 3 Olympique de Marsella 18 9 6 0 3 13 4 Olympique Lyon 18 9 6 0 3 4 17 Auxerre 7 9 2 1 6 -6

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Olympique de Marsella: 1 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Angers: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Olympique Lyon: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Paris FC: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Metz: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Auxerre: 1 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Stade Brestois: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Nice: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Toulouse: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lille: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Auxerre y Olympique de Marsella, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas

Colombia y Perú: 15:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas

Venezuela: 16:05 horas

