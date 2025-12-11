Milan vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

A partir de las 07:30 horas el próximo domingo 14 de diciembre, Sassuolo visita a Milan en el estadio San Siro, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Serie A.
Así llegan Milan y Sassuolo
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan ganó el encuentro previo ante Torino por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 victorias y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 8 goles a favor.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
Sassuolo llega triunfante luego de ver caer a Fiorentina con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y terminó en empate a 3.
El local se ubica puntero con 31 puntos (9 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 20 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (6 PG - 2 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Milan
|31
|14
|9
|4
|1
|11
|2
|Napoli
|31
|14
|10
|1
|3
|10
|3
|Inter
|30
|14
|10
|0
|4
|19
|4
|Roma
|27
|14
|9
|0
|5
|7
|8
|Sassuolo
|20
|14
|6
|2
|6
|2
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 17: vs Hellas Verona: 28 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Cagliari: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Genoa: 8 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Fiorentina: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Como 1907: 15 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 16: vs Torino: 21 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Bologna: 28 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Parma: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Juventus: 6 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Roma: 10 de enero - 14:00 (hora Argentina)
Horario Milan y Sassuolo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela: 07:30 horas