Metz vs Nice: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Ligue 1

El cotejo entre Metz y Nice, por la fecha 12 de la Ligue 1, se jugará el próximo domingo 9 de noviembre, a partir de las 12:15 horas, en el estadio Stade Saint-Symphorien.

Así llegan Metz y Nice

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz logró un triunfo por 2-0 ante Nantes. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 3 compromisos y ganó 1, en los que acumuló 13 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice viene de caer derrotado 0 a 1 ante PSG. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego empatado y solo 3 triunfos. Marcó 9 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 6 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 27 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y fue Nice quien ganó 1 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 17 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (5 PG - 2 PE - 4 PP).

Stephanie Frappart es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 24 11 7 3 1 12 2 Olympique de Marsella 22 11 7 1 3 14 3 Lens 22 11 7 1 3 7 8 Nice 17 11 5 2 4 0 17 Metz 8 11 2 2 7 -16

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Stade Brestois: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Stade Rennes: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Auxerre: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs PSG: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lorient: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 13: vs Olympique de Marsella: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lorient: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Angers: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lens: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs RC Strasbourg: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Horario Metz y Nice, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

