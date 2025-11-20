Francia - Ligue 1 2025-2026

Lille vs Paris FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Ligue 1

Todos los detalles de la previa del partido entre Lille y Paris FC, que se jugará el domingo 23 de noviembre desde las 15:45 horas en el estadio Stade Pierre-Mauroy. Dirige Benoît Millot.

Por

MeridianoBet
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 03:59 pm
Paris FC y Lille se enfrentarán en el estadio Stade Pierre-Mauroy el próximo domingo 23 de noviembre desde las 15:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Ligue 1.

Así llegan Lille y Paris FC

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille viene de caer por 0 a 2 frente a RC Strasbourg. Ha ganado 3 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC perdió ante Stade Rennes por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Logró convertir 6 goles y le han encajado 8.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 20 puntos (6 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (4 PG - 2 PE - 6 PP).

Benoît Millot fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
PSG271283113
2
Olympique de Marsella251281317
3
Lens251281310
5
Lille20126248
11
Paris FC1412426-3
DataFactory

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 14: vs Le Havre AC: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Olympique de Marsella: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Auxerre: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Stade Rennes: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs PSG: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 14: vs Auxerre: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Le Havre AC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 16: vs Toulouse: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs PSG: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Nantes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
Horario Lille y Paris FC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

