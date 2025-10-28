Lille necesita los 3 puntos para escalar en la tabla de posiciones y llegar a la cima

Suscríbete a nuestros canales

Desde las 14:00 horas, Nice y Lille se enfrentan mañana por la fecha 10 de la Ligue 1 en el estadio Le Grand Stade.

Así llegan Nice y Lille

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice venció 2-1 a Stade Rennes en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 10 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille venció en casa a Metz por 6 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 9 goles y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de enero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Lille.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 14 puntos (4 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (5 PG - 2 PE - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Bastien Dechepy.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 20 9 6 2 1 11 2 Lens 19 9 6 1 2 6 3 Olympique de Marsella 18 9 6 0 3 13 5 Lille 17 9 5 2 2 11 8 Nice 14 9 4 2 3 -1

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs PSG: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Metz: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Olympique de Marsella: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lorient: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Angers: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Angers: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs RC Strasbourg: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Paris FC: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Le Havre AC: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Olympique de Marsella: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Nice y Lille, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

