Levante se enfrentará ante Celta por la fecha 11

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, Celta visita a Levante en el estadio Ciutat de València, por el duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga.

Así llegan Levante y Celta

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante llega con resultado de empate, 1-1, ante Mallorca. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta llega triunfante luego de ver caer a Osasuna con un marcador 3-2. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 3 empató y perdió 1. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 7 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y terminó en empate a 1.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 9 puntos (2 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (1 PG - 7 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 27 10 9 0 1 12 2 Barcelona 22 10 7 1 2 13 3 Villarreal 20 10 6 2 2 8 13 Celta 10 10 1 7 2 -2 15 Levante 9 10 2 3 5 -4

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Atlético de Madrid: 8 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Valencia: 21 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Athletic Bilbao: 29 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Barcelona: 9 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Alavés: 22 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Espanyol: 30 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Celta, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

