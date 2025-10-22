Lens vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Lens recibe el próximo sábado 25 de octubre a Olympique de Marsella por la fecha 9 de la Ligue 1, a partir de las 15:05 horas en el estadio Stade Bollaert-Delelis.

Así llegan Lens y Olympique de Marsella

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens sacó un triunfo frente a Paris FC, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 4 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella llega con los ánimos arriba luego de vencer 6-2 a Le Havre AC. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 16 goles y le han marcado 3.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 3 victorias, mientras que el visitante contó con 2 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Lens fue el ganador por 0 a 1.

El local está en el cuarto puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (6 PG - 2 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Stephanie Frappart.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 18 8 6 0 2 14 2 PSG 17 8 5 2 1 8 3 RC Strasbourg 16 8 5 1 2 7 4 Lens 16 8 5 1 2 5 5 Olympique Lyon 15 8 5 0 3 3

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Metz: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lorient: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Mónaco: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs RC Strasbourg: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Angers: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Angers: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Auxerre: 1 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Stade Brestois: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Nice: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Toulouse: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Horario Lens y Olympique de Marsella, según país

Argentina y Chile (Santiago): 16:05 horas

Colombia y Perú: 14:05 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas

Venezuela: 15:05 horas

