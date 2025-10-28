Lens quiere el liderato del torneo frente a Metz

Suscríbete a nuestros canales

Metz ejercerá mañana la localía ante Lens, desde las 14:00 horas y en el marco de la fecha 10 de la Ligue 1.

Así llegan Metz y Lens

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

Metz quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Lille por un resultado de 1 a 6. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 3 goles marcados y con 18 en su arco.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens llega con ventaja tras derrotar a Olympique de Marsella con un marcador 2 a 1. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 3.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y fue Metz quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 19 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (6 PG - 1 PE - 2 PP).

Abdelatif Kherradji es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 20 9 6 2 1 11 2 Lens 19 9 6 1 2 6 3 Olympique de Marsella 18 9 6 0 3 13 4 Olympique Lyon 18 9 6 0 3 4 18 Metz 2 9 0 2 7 -20

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Nantes: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Nice: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Stade Brestois: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Stade Rennes: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Auxerre: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 11: vs Lorient: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Mónaco: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs RC Strasbourg: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Angers: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Nantes: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Horario Metz y Lens, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas

