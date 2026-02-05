Le Havre AC vs RC Strasbourg: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 8 de febrero, a partir de las 12:15 horas, RC Strasbourg visita a Le Havre AC en el estadio Stade Océane, por el duelo correspondiente a la fecha 21 de la Ligue 1.

Así llegan Le Havre AC y RC Strasbourg

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC fue derrotado en el Stade Bollaert-Delelis frente a Lens por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1. Le convirtieron 4 goles y tiene 3 a favor.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

RC Strasbourg llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante PSG. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias e igualó 2 veces. Con 8 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y RC Strasbourg se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 20 puntos (4 PG - 8 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 30 unidades y se ubica en séptimo lugar en el campeonato (9 PG - 3 PE - 8 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Abdelatif Kherradji.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 48 20 15 3 2 27 2 Lens 46 20 15 1 4 18 3 Olympique de Marsella 39 20 12 3 5 24 7 RC Strasbourg 30 20 9 3 8 8 15 Le Havre AC 20 20 4 8 8 -9

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Toulouse: 15 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Nantes: 22 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs PSG: 28 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 22: vs Olympique de Marsella: 14 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Olympique Lyon: 22 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Lens: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Le Havre AC y RC Strasbourg, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

