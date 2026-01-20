Inter vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Serie A

El duelo entre Inter y Pisa correspondiente a la fecha 22 se disputará en el estadio San Siro desde las 15:45 horas, el viernes 23 de enero.
Así llegan Inter y Pisa
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A
Inter venció 1-0 a Udinese en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 3 juegos y 1 terminó en empate. En ellos, recibió 3 goles en su arco y anotó 9 en la malla rival.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
En la jornada anterior, Pisa igualó 1-1 el juego frente a Atalanta. Con un historial irregular (2 derrotas y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 4 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 0-2 a favor de Inter.
El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 49 puntos (16 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 14 unidades y está en el décimo noveno lugar en el torneo (1 PG - 11 PE - 9 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|49
|21
|16
|1
|4
|27
|2
|Milan
|46
|21
|13
|7
|1
|18
|3
|Napoli
|43
|21
|13
|4
|4
|14
|4
|Roma
|42
|21
|14
|0
|7
|14
|19
|Pisa
|14
|21
|1
|11
|9
|-15
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 23: vs Cremonese: 1 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Sassuolo: 8 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 23: vs Sassuolo: 31 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Hellas Verona: 6 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 26: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Pisa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas