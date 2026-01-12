Italia - Serie A 2025-2026

Toda la previa del duelo entre Inter y Lecce. El partido se jugará en el estadio San Siro el miércoles 14 de enero a las 15:45 horas.

Por

MeridianoBet
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 10:50 am
Inter marcha como líder y busca llevarse los 3 puntos para mantenerse en la cima
El duelo entre Inter y Lecce correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio San Siro desde las 15:45 horas, el miércoles 14 de enero.

Así llegan Inter y Lecce

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 2 en el partido anterior.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

En su visita anterior, Inter empató por 2 con Napoli. Previo a este empate, contaba con una racha de 4 partidos en los que ganó. Le marcaron 4 goles y sumó una cifra de 10 tantos a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

A Lecce no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Parma. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 3 goles a favor y ha recibido 8 en contra.

 

Con 5 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 5 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminó con un marcador 0-4 a favor de Inter.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 43 puntos (14 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 17 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (4 PG - 5 PE - 10 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 43 19 14 1 4 25
2
Milan 40 19 11 7 1 15
3
Napoli 39 19 12 3 4 13
4
Roma 39 20 13 0 7 12
16
Lecce 17 19 4 5 10 -14
DataFactory

 

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 21: vs Udinese: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Pisa: 23 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 21: vs Milan: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Lazio: 24 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Lecce, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

