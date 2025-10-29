Hellas Verona fue derrotado por Como 1907 con un marcador de 3-1

Suscríbete a nuestros canales

Aunque H. Verona llegó a anotar, no le alcanzó para superar a su rival Como 1907 y cayó derrotado 3-1 en la fecha 9 de la Serie A. La escuadra comandada por Francesc Fàbregas Soler se puso en ventaja gracias a Anastasios Douvikas (8' 1T), que marcó en un cabezazo, pero Hellas Verona lo empató con un tanto de Suat Serdar (24' 1T) durante una jugada. El desahogo y festejo de Como 1907 llegó con un cabezazo y un disparo de Stefan Posch (16' 2T) y de Mërgim Vojvoda (46' 2T).

Nicolás Paz estrelló un disparo en el palo a los 4 minutos del primer tiempo y ahogó el grito de gol de toda su hinchada.

El protagonismo de Anastasios Douvikas lo consagró como el mejor jugador del partido. El delantero de Como 1907 mostró su mejor nivel al marcar 1 gol y rematar 3 veces al arco contrario.

Otro de los futbolistas clave en el estadio Giuseppe Sinigaglia fue Jean Butez. El arquero de Como 1907 tuvo un gran rendimiento frente a Hellas Verona debido a que atajó 7 disparos.

El entrenador de Como 1907, Francesc Fàbregas Soler, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Jean Butez en el arco; Stefan Posch, Diego Carlos, Jacobo Ramón y Álex Valle en la línea defensiva; Maxence Caqueret, Lucas Da Cunha, Nicolas Kühn, Nicolás Paz y Assane Diao en el medio; y Anastasios Douvikas en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Paolo Zanetti se plantaron con una estrategia 3-5-2 con Lorenzo Montipò bajo los tres palos; Armel Bella Kotchap, Victor Nelsson y Nicolás Valentini en defensa; Rafik Belghali, Suat Serdar, Roberto Gagliardini, Antoine Bernede y Martin Frese en la mitad de cancha; y Giovane Santana y Gift Orban en la delantera.

El partido en el estadio Giuseppe Sinigaglia fue dirigido por el árbitro Matteo Marcenaro.

Por la próxima fecha, Como 1907 visitará a Napoli. Por otro lado, H. Verona recibirá a Inter.

El local está en el cuarto puesto con 16 puntos, mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo.

Cambios en Como 1907

53' 2T - Salió Assane Diao por Jesús Rodríguez

77' 2T - Salió Nicolas Kühn por Mërgim Vojvoda

78' 2T - Salió Stefan Posch por Marc Kempf

88' 2T - Salió Anastasios Douvikas por Álvaro Morata

89' 2T - Salió Maxence Caqueret por Ivan Smolcic

Amonestado en Como 1907:

9' 2T Nicolás Paz (Conducta antideportiva)

Cambios en Hellas Verona

66' 2T - Salió Nicolás Valentini por Domagoj Bradaric

67' 2T - Salió Suat Serdar por Cheikh Niasse

74' 2T - Salió Roberto Gagliardini por Amin Sarr

86' 2T - Salió Martin Frese por Daniel Mosquera

Amonestados en Hellas Verona:

26' 1T Roberto Gagliardini (Conducta antideportiva), 38' 1T Rafik Belghali (Conducta antideportiva), 15' 2T Victor Nelsson (Conducta antideportiva) y 48' 2T Gift Orban (Discutir con un rival)

