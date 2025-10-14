Fluminense se enfrenta ante la visita Juventude por la fecha 28

Suscríbete a nuestros canales

El juego entre Fluminense y Juventude se disputará el próximo jueves 16 de octubre por la fecha 28 del Brasileirao, a partir de las 20:30 horas en el estadio el Maracanã.

Así llegan Fluminense y Juventude

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Fluminense en partidos del Brasileirao

Fluminense ganó por 3-0 el juego pasado ante Atlético Mineiro. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 3 victorias y empató 1. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Juventude en partidos del Brasileirao

Juventude cayó 1 a 2 ante Fortaleza. En los últimos encuentros, igualó 2 veces y perdió en 2 oportunidades. Con 3 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de mayo, en el torneo Brasil - Campeonato Brasileiro 2025, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 38 puntos (11 PG - 5 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 23 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 16 PP).

En la próxima fecha, Fluminense se enfrentará a su eterno rival, Vasco da Gama, durante una nueva edición del clásico de los Gigantes. El esperado duelo se jugará el 19 de octubre, desde las 14:00 (hora Argentina), en el estadio Estádio Vasco da Gama.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jefferson Ferreira de Moraes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Palmeiras 58 26 18 4 4 24 2 Flamengo 55 26 16 7 3 37 3 Cruzeiro 52 27 15 7 5 20 7 Fluminense 38 26 11 5 10 1 19 Juventude 23 27 6 5 16 -30

Fechas y rivales de Fluminense en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 29: vs Vasco da Gama: 19 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Internacional: 25 de octubre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Ceará: 29 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Ceará: 2 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Mirassol: 6 de noviembre - 19:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juventude en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 29: vs RB Bragantino: 20 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Grêmio: 27 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Palmeiras: 2 de noviembre - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Sport Recife: 5 de noviembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Vasco da Gama: 8 de noviembre - 18:00 (hora Argentina)

Horario Fluminense y Juventude, según país

Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

