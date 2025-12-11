Fiorentina vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Fiorentina y Hellas Verona, por la fecha 15 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Hellas Verona

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Sassuolo por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona llega con ventaja tras derrotar a Atalanta con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces y ha empatado en 1 ocasión en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 6 goles y le han convertido 7.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 3 veces ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Hellas Verona quien ganó 1 a 0.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 6 puntos (6 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y está en el décimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 6 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 31 14 9 4 1 11 2 Napoli 31 14 10 1 3 10 3 Inter 30 14 10 0 4 19 19 Hellas Verona 9 14 1 6 7 -10 20 Fiorentina 6 14 0 6 8 -13

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Milan: 28 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Torino: 4 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Napoli: 7 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lazio: 11 de enero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Bologna: 15 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Horario Fiorentina y Hellas Verona, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

