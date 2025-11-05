EN VIVO: Sigue la acción: Ajax y Galatasaray empatan 0-0 en el segundo tiempo

Suscríbete a nuestros canales

Ya regresan los equipos al terreno de juego en el estadio Johan Cruyff Arena. Ajax y Galatasaray no lograron el desempate en los primeros 45 y el marcador sigue 0-0.

Las estadísticas del encuentro entre Ajax y Galatasaray de la Champions:

Posesión: Ajax (52%) VS Galatasaray (48%)

(52%) VS (48%) Tiros al arco: Ajax (2) VS Galatasaray (5)

(2) VS (5) Fouls cometidos: Ajax (5) VS Galatasaray (5)

(5) VS (5) Pases Correctos: Ajax (183) VS Galatasaray (223)

(183) VS (223) Pases Incorrectos: Ajax (30) VS Galatasaray (16)

(30) VS (16) Recuperaciones: Ajax (10) VS Galatasaray (2)

(10) VS (2) Tarjetas Amarillas: Ajax (2) VS Galatasaray (0)

Así llegan Ajax y Galatasaray

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Ajax en partidos de la Champions

Ajax recibió un duro golpe y cayó 1 a 5 ante su rival Chelsea. Ha perdido los últimos 2 partidos de la temporada y buscará la forma de remontar esta racha al haber recibido 11 goles y ha marcado 1.

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

Galatasaray llega triunfante luego de ver caer a FK Bodo/Glimt con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 1. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Johan Cruyff Arena fue Benoît Bastien.

Formación de Ajax hoy

John Heitinga propuso una alineación 4-5-1 con Remko Pasveer en el arco; Anton Gaaei, Josip Sutalo, Youri Baas y Owen Wijndal como defensores; Davy Klaassen, Jorthy Mokio, Youri Regeer, Oscar Gloukh y Mika Godts como centrocampistas; y Wout Weghorst como delantero.

Formación de Galatasaray hoy

Por su parte, Okan Buruk se decidió por un esquema 4-5-1, con Ugurcan Cakir defendiendo el arco; Wilfried Singo, Dávinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci, Ismail Jakobs como zagueros; Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Gabriel Sara y Rolland Sallai en el centro del campo; y con Victor Osimhen como atacante.

