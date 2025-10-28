Como 1907 y Hellas Verona se encuentran en la fecha 9

Suscríbete a nuestros canales

Como 1907 y Hellas Verona se enfrentan mañana, a partir de las 13:30 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia. El partido corresponde a la fecha 9 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Hellas Verona

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

En la jornada previa, Como 1907 igualó 0-0 el juego ante Parma. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates, en los que le han convertido 3 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Hellas Verona logró empatar 2-2 ante Cagliari. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 6 en su arco.

En los últimos 2 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el sexto puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 5 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (5 PE - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Matteo Marcenaro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 17 8 5 2 1 7 6 Como 1907 13 8 3 4 1 4 17 Hellas Verona 5 8 0 5 3 -7

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Cagliari: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Torino: 24 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sassuolo: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Inter: 6 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Hellas Verona en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Inter: 2 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lecce: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Parma: 23 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Genoa: 29 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atalanta: 6 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Como 1907 y Hellas Verona, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.