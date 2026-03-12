Como 1907 vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

Como 1907 recibirá a Roma, en el marco de la fecha 29 de la Serie A, el próximo domingo 15 de marzo a partir de las 13:00 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.
Así llegan Como 1907 y Roma
El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 viene de vencer a Cagliari con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 9.
Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A
Roma viene de perder contra Genoa por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 2 y ganó 2. Marcó 11 goles y recibieron 7.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Roma con un marcador de 1-0.
El local se ubica en el cuarto puesto con 51 puntos (14 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 51 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (16 PG - 3 PE - 9 PP).
Davide Massa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|67
|28
|22
|1
|5
|42
|2
|Milan
|60
|28
|17
|9
|2
|24
|3
|Napoli
|56
|28
|17
|5
|6
|14
|4
|Como 1907
|51
|28
|14
|9
|5
|25
|5
|Roma
|51
|28
|16
|3
|9
|17
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 30: vs Pisa: 22 de marzo - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Udinese: 6 de abril - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 30: vs Lecce: 22 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Inter: 5 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Como 1907 y Roma, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas