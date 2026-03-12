Italia - Serie A 2025-2026

Como 1907 vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Serie A

La previa del choque de Como 1907 ante Roma, a disputarse en el estadio Giuseppe Sinigaglia el domingo 15 de marzo desde las 13:00 horas. El árbitro será Davide Massa.

Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 02:13 pm
Como 1907 recibirá a Roma, en el marco de la fecha 29 de la Serie A, el próximo domingo 15 de marzo a partir de las 13:00 horas, en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

Así llegan Como 1907 y Roma

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 viene de vencer a Cagliari con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 2 victorias, 1 derrota y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 9.

Últimos resultados de Roma en partidos de la Serie A

Roma viene de perder contra Genoa por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 2 y ganó 2. Marcó 11 goles y recibieron 7.

 

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 15 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Roma con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el cuarto puesto con 51 puntos (14 PG - 9 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 51 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (16 PG - 3 PE - 9 PP).

Davide Massa será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 67 28 22 1 5 42
2
Milan 60 28 17 9 2 24
3
Napoli 56 28 17 5 6 14
4
Como 1907 51 28 14 9 5 25
5
Roma 51 28 16 3 9 17
Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 30: vs Pisa: 22 de marzo - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Udinese: 6 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Roma en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 30: vs Lecce: 22 de marzo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Inter: 5 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Como 1907 y Roma, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

