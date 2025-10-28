Cagliari y Sassuolo se miden por la fecha 9

El cotejo entre Cagliari y Sassuolo, por la fecha 9 de la Serie A, se jugará el próximo jueves 30 de octubre, a partir de las 13:30 horas, en el estadio Sardegna Arena.
Así llegan Cagliari y Sassuolo
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari viene de un resultado igualado, 2-2, ante Hellas Verona. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 8.
Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A
Sassuolo viene de caer derrotado 0 a 1 ante Roma. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.
De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y fue Cagliari quien ganó 0 a 2.
El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 4 PP).
Luca Pairetto es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|18
|8
|6
|0
|2
|7
|2
|Roma
|18
|8
|6
|0
|2
|5
|3
|Milan
|17
|8
|5
|2
|1
|7
|13
|Sassuolo
|10
|8
|3
|1
|4
|-1
|14
|Cagliari
|9
|8
|2
|3
|3
|-2
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 10: vs Lazio: 3 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Como 1907: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Genoa: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Juventus: 29 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 10: vs Genoa: 3 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Atalanta: 9 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Pisa: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Cagliari y Sassuolo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas