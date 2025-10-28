Cagliari y Sassuolo se miden por la fecha 9

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Cagliari y Sassuolo, por la fecha 9 de la Serie A, se jugará el próximo jueves 30 de octubre, a partir de las 13:30 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Sassuolo

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari viene de un resultado igualado, 2-2, ante Hellas Verona. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 5 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo viene de caer derrotado 0 a 1 ante Roma. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 4 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 3 y 2 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 19 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y fue Cagliari quien ganó 0 a 2.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 9 puntos (2 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 4 PP).

Luca Pairetto es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 18 8 6 0 2 7 2 Roma 18 8 6 0 2 5 3 Milan 17 8 5 2 1 7 13 Sassuolo 10 8 3 1 4 -1 14 Cagliari 9 8 2 3 3 -2

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Lazio: 3 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Como 1907: 8 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Genoa: 22 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Juventus: 29 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Roma: 7 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 10: vs Genoa: 3 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atalanta: 9 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pisa: 24 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Como 1907: 28 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Fiorentina: 6 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Cagliari y Sassuolo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas

