Cagliari vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Cagliari recibirá a Pisa, en el marco de la fecha 16 de la Serie A, el próximo domingo 21 de diciembre a partir de las 07:30 horas, en el estadio Sardegna Arena.
Así llegan Cagliari y Pisa
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A
Cagliari sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Atalanta. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa viene de perder contra Lecce por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 6.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (1 PG - 7 PE - 7 PP).
Francesco Fourneau será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|33
|15
|11
|0
|4
|20
|2
|Milan
|32
|15
|9
|5
|1
|11
|3
|Napoli
|31
|15
|10
|1
|4
|9
|15
|Cagliari
|14
|15
|3
|5
|7
|-6
|19
|Pisa
|10
|15
|1
|7
|7
|-10
Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 17: vs Torino: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Milan: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Cremonese: 8 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Genoa: 12 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Juventus: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Horario Cagliari y Pisa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas
- Colombia y Perú: 06:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
- Venezuela: 07:30 horas