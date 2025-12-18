Cagliari vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

Cagliari recibirá a Pisa, en el marco de la fecha 16 de la Serie A, el próximo domingo 21 de diciembre a partir de las 07:30 horas, en el estadio Sardegna Arena.

Así llegan Cagliari y Pisa

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Atalanta. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 7 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa viene de perder contra Lecce por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades, igualó en 1 y ganó 1. Marcó 3 goles y recibieron 6.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (1 PG - 7 PE - 7 PP).

Francesco Fourneau será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 33 15 11 0 4 20 2 Milan 32 15 9 5 1 11 3 Napoli 31 15 10 1 4 9 15 Cagliari 14 15 3 5 7 -6 19 Pisa 10 15 1 7 7 -10

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Torino: 27 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Milan: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Cremonese: 8 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Genoa: 12 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Juventus: 17 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pisa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 17: vs Juventus: 27 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Genoa: 3 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Como 1907: 6 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Udinese: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Atalanta: 16 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Cagliari y Pisa, según país

Argentina y Chile (Santiago): 08:30 horas

Colombia y Perú: 06:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas

Venezuela: 07:30 horas

