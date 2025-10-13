Botafogo recibe a Flamengo por el clásico "da Rivalidade"

El duelo correspondiente a la fecha 28 del Brasileirao se jugará el próximo miércoles 15 de octubre a las 18:30 horas.
Así llegan Botafogo y Flamengo
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Últimos resultados de Botafogo en partidos del Brasileirao
Botafogo no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Internacional. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.
Últimos resultados de Flamengo en partidos del Brasileirao
Flamengo viene de caer en su estadio ante Bahia por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 3 tantos.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Brasil - Campeonato Brasileiro 2025, y firmaron un empate en 0.
El local está en el quinto puesto con 43 puntos (12 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 55 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (16 PG - 7 PE - 3 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Palmeiras
|58
|26
|18
|4
|4
|24
|2
|Flamengo
|55
|26
|16
|7
|3
|37
|3
|Cruzeiro
|52
|27
|15
|7
|5
|20
|4
|Mirassol
|46
|27
|12
|10
|5
|15
|5
|Botafogo
|43
|27
|12
|7
|8
|14
Fechas y rivales de Botafogo en los próximos partidos del Brasileirao
- Fecha 29: vs Ceará: 19 de octubre - 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Santos: 26 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Mirassol: 1 de noviembre - 18:30 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Vasco da Gama: 5 de noviembre - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 33: vs Vitória: 9 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos del Brasileirao
- Fecha 29: vs Palmeiras: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Fortaleza: 25 de octubre - 19:30 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Sport Recife: 1 de noviembre - 21:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs São Paulo: 5 de noviembre - 21:30 (hora Argentina)
- Fecha 33: vs Santos: 9 de noviembre - 18:30 (hora Argentina)
Horario Botafogo y Flamengo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
- Colombia y Perú: 17:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
- Venezuela: 18:30 horas