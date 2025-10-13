Botafogo recibe a Flamengo por el clásico "da Rivalidade"

Suscríbete a nuestros canales

El duelo correspondiente a la fecha 28 del Brasileirao se jugará el próximo miércoles 15 de octubre a las 18:30 horas.

Así llegan Botafogo y Flamengo

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Botafogo en partidos del Brasileirao

Botafogo no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Internacional. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.

Últimos resultados de Flamengo en partidos del Brasileirao

Flamengo viene de caer en su estadio ante Bahia por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 empates, en los que pudo anotar 5 goles en el arco rival y le han encajado 3 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 3 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo Brasil - Campeonato Brasileiro 2025, y firmaron un empate en 0.

El local está en el quinto puesto con 43 puntos (12 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante llegó a 55 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (16 PG - 7 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Palmeiras 58 26 18 4 4 24 2 Flamengo 55 26 16 7 3 37 3 Cruzeiro 52 27 15 7 5 20 4 Mirassol 46 27 12 10 5 15 5 Botafogo 43 27 12 7 8 14

Fechas y rivales de Botafogo en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 29: vs Ceará: 19 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Santos: 26 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Mirassol: 1 de noviembre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Vasco da Gama: 5 de noviembre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Vitória: 9 de noviembre - 16:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos del Brasileirao

Fecha 29: vs Palmeiras: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Fortaleza: 25 de octubre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Sport Recife: 1 de noviembre - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs São Paulo: 5 de noviembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 33: vs Santos: 9 de noviembre - 18:30 (hora Argentina)

Horario Botafogo y Flamengo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas

Colombia y Perú: 17:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

