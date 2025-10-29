Atlético Mineiro ganó en la vuelta e Independiente del Valle se quedó a las puertas de la final

Suscríbete a nuestros canales

En la llave 2 de la Copa Sudamericana, Atl.Mineiro se lució como anfitrión y logró una victoria por 3-1 ante Ind. del Valle. El primer gol para Atlético Mineiro fue anotado por Guilherme Arana, tras una jugada (35' 1T). Bernard amplió la ventaja con otro gol de jugada, esta vez en el minuto 43 del primer tiempo. Independiente del Valle logró achicar la brecha en el marcador gracias a Claudio Paul Spinelli, con un buen disparo (18' 2T). A pesar de sus esfuerzos, no pudo dar vuelta el resultado parcial y terminó perdiendo 3 a 1 cuando Hulk disparó en el minuto 27 del segundo tiempo.

Claudio Paul Spinelli se ganó los aplausos con su brillante definición a los 18 minutos del segundo tiempo. Después de una jugada individual sobre la izquierda, el delantero la colocó al palo derecho y abajo. ¡Imposible para el arquero!

Guilherme Arana tuvo una gran actuación. El defensa de Atlético Mineiro fue importante al convertir 1 gol.

También tuvo buen desempeño Jordy Alcívar. El volante de Independiente del Valle realizó 79 pases correctos y robó 3 balones.

El DT de Atl.Mineiro, Jorge Sampaoli, presentó una disposición táctica 5-3-2 con Éverson en el arco; Alan Franco, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Júnior Alonso y Guilherme Arana en la línea defensiva; Fausto Vera, Bernard y Igor Gomes en el medio; y Dudu y Rony en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Javier Rabanal salió con una disposición táctica 4-4-2 con Guido Villar bajo los tres palos; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Gustavo Cortez en defensa; Jean Pierre Arroyo, Jordy Alcívar, Patrik Mercado y Junior Sornoza en la mitad de cancha; y Michael Hoyos y Claudio Paul Spinelli en la delantera.

Esteban Ostojich fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Atlético Mineiro se deshizo de Independiente del Valle en la vuelta, dejó atrás el empate del primer partido de la semifinal y logró avanzar a la definición de esta competencia. Ahora, deberá enfrentar a Universidad de Chile o Lanús en la final.

Cambios en Atlético Mineiro

57' 2T - Salió Rony por Hulk

74' 2T - Salieron Fausto Vera por Renzo Saravia y Dudu por Biel

87' 2T - Salieron Alan Franco por Alexsander y Bernard por Reinier

Amonestados en Atlético Mineiro:

30' 2T Biel (Conducta antideportiva) y 34' 2T Éverson (Demorar el juego)

Cambios en Independiente del Valle

68' 2T - Salió Jean Pierre Arroyo por Darwin Guagua

81' 2T - Salió Junior Sornoza por Luis Zárate

82' 2T - Salieron Gustavo Cortez por Layan Loor y Patrik Mercado por Renato Ibarra

86' 2T - Salió Michael Hoyos por Yandri Vásquez

Amonestado en Independiente del Valle:

5' 2T Jean Pierre Arroyo (Conducta antideportiva)

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.