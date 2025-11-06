Aston Villa vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 11 de la Premier League, Bournemouth y Aston Villa se enfrentan el domingo 9 de noviembre desde las 10:00 horas, en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Bournemouth

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa no pudo ante Liverpool en el Anfield. Acumulaba 4 encuentros consecutivos sin perder. En su último juego cayó y perdió su racha victoriosa. Durante esas jornadas, marcó 8 goles y recibió 5.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Manchester City. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 empates, en los que convirtió 11 goles y le han encajado 9.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 2 PP).

El encuentro será supervisado por John Brooks, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 25 10 8 1 1 15 2 Manchester City 19 10 6 1 3 12 3 Liverpool 18 10 6 0 4 4 5 Bournemouth 18 10 5 3 2 3 11 Aston Villa 15 10 4 3 3 -1

Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs Leeds United: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Wolverhampton: 30 de noviembre - 11:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Sunderland: 29 de noviembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Manchester United: 15 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Horario Aston Villa y Bournemouth, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela: 10:00 horas

