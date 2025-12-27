Arsenal vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Por la fecha 19 de la Premier League, Aston Villa y Arsenal se enfrentan el martes 30 de diciembre desde las 16:15 horas, en el Emirates Stadium.
Así llegan Arsenal y Aston Villa
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal terminó con un empate en frente a Brighton and Hove en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 3 goles y sumó 6 a favor.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
En la fecha pasada, Aston Villa finalizó con un empate - ante Chelsea. Había ganado los cuatro juegos anteriores a este último. En esos cotejos, logró convertir 11 goles y su valla fue vencida 7 veces.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
El anfitrión está puntero con 39 puntos (12 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (11 PG - 3 PE - 3 PP).
El encuentro será supervisado por Darren England, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|39
|17
|12
|3
|2
|21
|2
|Manchester City
|37
|17
|12
|1
|4
|25
|3
|Aston Villa
|36
|17
|11
|3
|3
|9
|4
|Chelsea
|29
|17
|8
|5
|4
|12
|5
|Manchester United
|29
|18
|8
|5
|5
|4
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 19: vs Aston Villa: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Bournemouth: 3 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Liverpool: 8 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Aston Villa en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 17:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Nottingham Forest: 3 de enero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Arsenal y Aston Villa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
- Colombia y Perú: 15:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
- Venezuela: 16:15 horas