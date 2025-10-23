Francia - Ligue 1 2025-2026

Angers vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Ligue 1

La previa del choque de Angers ante Lorient, a disputarse en el estadio Raymond-Kopa el domingo 26 de octubre desde las 12:15 horas. El árbitro será Benoît Bastien.

Por

MeridianoBet
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 01:55 pm
Angers vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Ligue 1
Suscríbete a nuestros canales

Angers recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 9 de la Ligue 1, el próximo domingo 26 de octubre a partir de las 12:15 horas, en el estadio Raymond-Kopa.

Así llegan Angers y Lorient

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers sacó un empate por 1 en su visita a Mónaco. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 10 goles en su arco y ha marcado 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient obtuvo un punto gracias a un empate en 3 frente a Stade Brestois. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 11 veces.

 

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2022-23, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 4 PP).

Benoît Bastien será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Olympique de Marsella 18 8 6 0 2 14
2
PSG 17 8 5 2 1 8
3
RC Strasbourg 16 8 5 1 2 7
13
Lorient 8 8 2 2 4 -7
17
Angers 6 8 1 3 4 -8
DataFactory

 

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 10: vs Olympique de Marsella: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Lille: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Auxerre: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Toulouse: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Lens: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 10: vs PSG: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Lens: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Toulouse: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Nantes: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Nice: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Horario Angers y Lorient, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      Estados Unidos Hipismo La Rinconada MLS Lionel Messi
      Jueves 23 de Octubre de 2025
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)
      Zona Apuestas