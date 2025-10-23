Angers vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Ligue 1

Angers recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 9 de la Ligue 1, el próximo domingo 26 de octubre a partir de las 12:15 horas, en el estadio Raymond-Kopa.
Así llegan Angers y Lorient
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
Angers sacó un empate por 1 en su visita a Mónaco. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 10 goles en su arco y ha marcado 2 tantos en el rival.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient obtuvo un punto gracias a un empate en 3 frente a Stade Brestois. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 11 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2022-23, y el partido finalizó con un empate a 0.
El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 4 PP).
Benoît Bastien será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Olympique de Marsella
|18
|8
|6
|0
|2
|14
|2
|PSG
|17
|8
|5
|2
|1
|8
|3
|RC Strasbourg
|16
|8
|5
|1
|2
|7
|13
|Lorient
|8
|8
|2
|2
|4
|-7
|17
|Angers
|6
|8
|1
|3
|4
|-8
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 10: vs Olympique de Marsella: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Lille: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Auxerre: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Toulouse: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Lens: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 10: vs PSG: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Lens: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Toulouse: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Nantes: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Nice: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
Horario Angers y Lorient, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas