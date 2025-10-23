Angers vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Ligue 1

Suscríbete a nuestros canales

Angers recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 9 de la Ligue 1, el próximo domingo 26 de octubre a partir de las 12:15 horas, en el estadio Raymond-Kopa.

Así llegan Angers y Lorient

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers sacó un empate por 1 en su visita a Mónaco. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 10 goles en su arco y ha marcado 2 tantos en el rival.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient obtuvo un punto gracias a un empate en 3 frente a Stade Brestois. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 11 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de febrero, en el torneo Francia - Ligue 1 2022-23, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 8 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (2 PG - 2 PE - 4 PP).

Benoît Bastien será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 18 8 6 0 2 14 2 PSG 17 8 5 2 1 8 3 RC Strasbourg 16 8 5 1 2 7 13 Lorient 8 8 2 2 4 -7 17 Angers 6 8 1 3 4 -8

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Olympique de Marsella: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lille: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Auxerre: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Toulouse: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lens: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs PSG: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lens: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Toulouse: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Nantes: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Nice: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Angers y Lorient, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas

Colombia y Perú: 11:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas

Venezuela: 12:15 horas

