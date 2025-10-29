A Le Havre AC le alcanzó con un gol para derrotar a Stade Brestois en el estadio Stade Océane

Suscríbete a nuestros canales

Le Havre AC venció este miércoles por 1 a 0 a Stade Brestois en un partido por la fecha 10 de la Ligue 1. Fue Arouna Sangante quien marcó el gol para Le Havre AC en el minuto 27 del segundo tiempo.

El defensor recibió la pelota y ejecutó un cabezazo inalcanzable para el arquero Radoslaw Majecki.

El mejor jugador del partido fue Arouna Sangante. El defensa de Le Havre AC tuvo un buen nivel al marcar 1 gol.

Étienne Youté se destacó por su sólida defensa. El defensa de Le Havre AC tuvo un buen nivel .

El técnico de Le Havre AC, Didier Digard, propuso una formación 3-5-2 con Mory Diaw en el arco; Stephan Zagadou, Arouna Sangante y Gautier Lloris en la línea defensiva; Ayumu Seko, Fodé Doucouré, Simon Ebonog, Abdoulaye Touré y Thomas Delaine en el medio; y Godson Kyeremeh y Issa Soumaré en el ataque.

Por su parte, el equipo de Éric Roy salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Radoslaw Majecki bajo los tres palos; Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Soumaïla Coulibaly y Daouda Guindo en defensa; Joris Chotard, Lucas Tousart y Hugo Magnetti en la mitad de cancha; y Romain Del Castillo, Ludovic Ajorque y Eric Ebimbe en la delantera.

Benoît Millot fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Stade Océane.

El próximo partido de Le Havre AC en el campeonato será como visitante ante Toulouse, mientras que Stade Brestois recibirá a Olympique Lyon.

Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 12 puntos y se ubica en el décimo puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 9 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo.

Cambios en Le Havre AC

64' 2T - Salieron Thomas Delaine por Yanis Zouaoui y Stephan Zagadou por Loic Nego

71' 2T - Salieron Fodé Doucouré por Rassoul Ndiaye y Simon Ebonog por Yassine Kechta

82' 2T - Salió Arouna Sangante por Étienne Youté

Amonestado en Le Havre AC:

31' 2T Ayumu Seko (Conducta antideportiva)

Cambios en Stade Brestois

56' 2T - Salió Eric Ebimbe por Mama Baldé

73' 2T - Salieron Daouda Guindo por Bradley Locko y Lucas Tousart por Pathe Mboup

Amonestados en Stade Brestois:

42' 1T Daouda Guindo (Conducta antideportiva), 15' 2T Joris Chotard y 48' 2T Kenny Lala (Conducta antideportiva)

