Tribunal Supremo de Brasil condena a expresidente Jair Bolsonaro y esta podría ser su pena

El Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves por mayoría al expresidente Jair Bolsonaro por participar en un intento de golpe de Estado. El judicial comenzó por su vinculación con el asalto contra las sedes del poder político en Brasil del 8 de enero de 2023.

Recordemos que en aquel momento, miles de seguidores del expresidente irrumpieron en el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto donde causaron disturbios y destrozos, en el recién inaugurado gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Según el fallo del tribunal, el exmandatario de 70 años de edad podría recibir una pena superior a 40 años de prisión según el fallo del máximo tribunal del país amazónico.

El expresidente niega haber estado implicado. Nunca antes un exmandatario brasileño ha sido condenado por intento de golpe de Estado en Brasil.



En desarrollo