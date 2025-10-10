El pateador venezolano Andrés Borregales y los Patriots buscan mantener la racha ante unos Saints en crisis (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La sexta semana de la NFL continuará este domingo con varios encuentros interesantes. Entre ellos, los Patriots de Nueva Inglaterra, con el pateador venezolano Andrés Borregales, se enfrentarán a los Saints de Nueva Orleans.

El jugador criollo fue reconocido esta semana como uno de los jugadores latinos destacados de la jornada, un honor que comparte con el cubano Eddy Piñeiro, de los San Francisco 49ers.

Patriots Vs. Saints

El equipo de Borregales ocupa la segunda posición en el Este de la Conferencia Americana (AFC Este) con un récord de tres victorias y dos derrotas. Los Patriots llegan en un buen momento, con dos triunfos consecutivos y sin haber perdido en condición de visitante este año.

Por su parte, los Saints de Nueva Orleans no están teniendo una buena campaña. Actualmente, se encuentran en el cuarto lugar en el Sur de la Conferencia Nacional (NFC Sur), con una marca de una victoria y cuatro derrotas.

El compromiso se llevará a cabo en el Caesars Superdome, casa del conjunto de Luisiana, donde los Saints tienen un registro de uno ganado y dos perdidos en esta temporada 2025.

En cuanto a la diferencia de puntos, los Patriots tienen un diferencial positivo de +24, ya que han anotado 125 puntos y recibido 101. Los Saints, en cambio, son uno de los cinco equipos con un diferencial negativo superior a los 30 puntos: han anotado 92 y han recibido 135, para un total de -43.

Solo los Titans de Tennessee (−68), los Raiders de Las Vegas (−56), los Cleveland Browns (−50), y los New York Jets (−45) tienen un peor diferencial de puntos que los Saints de Nueva Orleans.