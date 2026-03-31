Revelan más detalles del arresto de Tiger Woods

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El golfista estadounidense Tiger Woods, poseedor de 82 títulos del PGA Tour, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras ser arrestado y acusado de conducir bajo la influencia de sustancias, causar daños a la propiedad y negarse a realizar una prueba química legal.

El incidente, ocurrido la semana pasada, culminó con el arresto del deportista poco después de las 15:00 horas, tras un choque en el que el vehículo de Woods impactó contra otro automóvil.

Detalles del arresto y la declaración de Woods

Según la declaración jurada del agente que intervino en la escena, Eldrick Woods, nombre legal del atleta, admitió que no notó que el vehículo frente a él reducía la velocidad debido a que estaba distraído mirando su teléfono celular y ajustando la radio. Aunque los resultados de la prueba de alcoholemia realizados en la cárcel del condado de Martin arrojaron un nivel de 0.000, la investigación se centró en el uso de medicamentos recetados.

Woods negó haber ingerido alcohol, pero reconoció haber tomado fármacos ese mismo día. Durante el registro posterior a su detención, los oficiales hallaron dos pastillas blancas identificadas como hidrocodona en su bolsillo. Este medicamento es un opioide potente utilizado habitualmente para tratar cuadros de dolor crónico intenso, condición que Woods ha manifestado padecer tras años de intervenciones quirúrgicas.

Dificultades en las pruebas de sobriedad de campo

El informe policial describe a un Tiger Woods letárgico, con sudoración profusa y ataques persistentes de hipo durante la indagación. Debido a sus limitaciones físicas, derivadas de siete cirugías de espalda y más de 20 operaciones en sus piernas, el golfista realizó parte de las pruebas de sobriedad sentado en el parachoques de una patrulla.

A pesar de estas concesiones, el oficial documentó múltiples errores. Woods comenzó las dinámicas antes de recibir las instrucciones, no logró contar los pasos de forma correcta y movía la cabeza constantemente, ignorando las indicaciones de mantener la mirada fija. El agente concluyó que las facultades normales del deportista estaban notablemente afectadas, imposibilitándolo para operar un vehículo de manera segura.

Esta no es la primera vez que el ganador de 15 "Majors" enfrenta problemas legales relacionados con la conducción. En 2017, Woods vivió una situación similar donde se detectaron medicamentos en su organismo, lo que derivó en una declaración de culpabilidad por conducción temeraria y un periodo de libertad condicional. Asimismo, en 2009 fue multado por conducción negligente y en 2021 sufrió un grave vuelco en Los Ángeles que le causó lesiones severas.