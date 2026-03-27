Tiger Woods arrestado en Florida tras un accidente bajo sospecha de intoxicación

Suscríbete a nuestros canales

El legendario golfista Tiger Woods fue arrestado este viernes tras protagonizar un accidente automovilístico en Jupiter Island, Florida. Según informaron las autoridades locales, Woods mostraba signos evidentes de estar bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas al momento del incidente, en el cual su vehículo terminó volcado tras impactar contra otro automotor.

Detalles del accidente y la detención

El suceso ocurrió poco después de las 2:00 p.m. cerca de la residencia del atleta. De acuerdo con John Budensiek, sheriff del condado de Martin, Woods intentó adelantar a un camión de hidrolavadora en una carretera de dos carriles. Al realizar una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal, el golfista golpeó la parte trasera del remolque del camión, lo que provocó que su Land Rover volcara sobre su costado izquierdo.

A pesar de la gravedad del impacto, tanto Woods como el conductor del otro vehículo resultaron ilesos. El sheriff detalló que Woods logró salir del automóvil por su cuenta, arrastrándose por el lado del pasajero.

Cargos legales y negativa a las pruebas

La situación legal de Woods se complicó durante la inspección policial en la escena. Los investigadores detectaron indicadores físicos de intoxicación en el deportista. Aunque se sometió a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado negativo (0.0), Woods se negó a realizarse un examen de orina para detectar la presencia de otras sustancias.

Debido a esto, las autoridades han presentado dos cargos de delitos menores en su contra:

Conducir bajo los efectos del alcohol o drogas (DUI) con daños a la propiedad. Negativa a someterse a una prueba física legal.

Hasta el momento, sus representantes en Excel Sports no han emitido comentarios oficiales sobre el arresto.

Un historial de incidentes viales

Este arresto marca el tercer incidente automovilístico de relevancia para el golfista de 50 años. El más grave ocurrió en febrero de 2021 en Los Ángeles, donde sufrió fracturas severas en las piernas que casi derivaron en una amputación. Previamente, en 2017, fue hallado dormido al volante bajo el efecto de analgésicos, lo que resultó en una condena por conducción temeraria.

Incertidumbre sobre su futuro profesional

El arresto llega en un momento crítico para la carrera de Woods. Tras someterse a su séptima cirugía de espalda en septiembre de 2024 y recuperarse de una rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo de 2025, el mundo del golf esperaba su confirmación para el Masters de Augusta, programado del 9 al 12 de abril.

Además de su faceta como jugador, Woods ocupa actualmente un rol administrativo clave como presidente del Comité de Competición Futura del PGA Tour y tiene pendiente una respuesta sobre la capitanía del equipo estadounidense para la Ryder Cup 2027. Este nuevo escándalo legal añade una capa de incertidumbre sobre si podrá retomar su agenda deportiva y sus compromisos institucionales en el corto plazo.