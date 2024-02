Doha: Malas noticias para los fanáticos de Rafa Nadal

El tenis mundial se queda sin la presencia de una de sus leyendas en el próximo torneo de Doha, ya que Rafa Nadal ha anunciado su ausencia. El jugador español, quien tenía la intención de volver a la competición tras su lesión en Brisbane a principios de año, comunicó que aún no se encuentra en condiciones adecuadas para competir al más alto nivel.

Nadal expresó su pesar por no poder participar en el torneo de Doha, donde siempre ha recibido un gran apoyo de la organización y los aficionados cataríes. En un mensaje en redes sociales, el español afirmó: "Me hubiera encantado jugar en Doha y volver a pisar esas pistas donde viví momentos inolvidables, pero desafortunadamente no estoy listo para competir".

El regreso de Nadal a la acción estaba programado para la exhibición en Las Vegas, donde se enfrentaría a Carlos Alcaraz el 3 de marzo, seguido por su participación en el prestigioso torneo de Indian Wells. Sin embargo, su lesión en Brisbane, una microrrotura muscular sufrida durante un partido de cuartos de final, ha obligado al tenista a retrasar su vuelta a las pistas.

Esta lesión no es ajena para Nadal, quien ha tenido que lidiar con diversos problemas físicos a lo largo de su carrera. Aunque su intención inicial era volver en Doha, el español ha optado por posponer su regreso hasta Indian Wells, donde aparece en la lista de inscritos con un ranking protegido.

La noticia de la ausencia de Nadal en Doha supone un revés para sus seguidores, pero el tenista está centrado en su recuperación y en volver más fuerte que nunca. Mientras tanto, los aficionados esperarán con ansias su regreso a las pistas en Indian Wells, donde buscará retomar su camino hacia la cima del tenis mundial.