Jockey venezolano se anota triple el lunes en este hipódromo de Estados Unidos

Jockey con más de 13 años de actividad profesional en Estados Unidos, se afianzó como ganador consecuente luego de radicarse en el Hipódromo de Mountaineer, en West Virginia, en el cual viene de titularse campeón en los años 2020 y 2021 y subcampeón en los años 2022 y 2023. Charlie Oliveros este lunes 13 de mayo inicia la semana en forma destacada al lograr trío de victorias en Mountaineer Racetrack, Casino & Resort.

Oliveros además ocupa el lunes el Top 3 con sus 5 compromisos de monta, logrando tres primeros, un segundo y un tercer lugar. Las victorias de Charlie Oliveros comenzaron en la cuarta carrera del lunes en Mountaineer, donde impone al ejemplar Rose´s Pepino (Boys At Tosconova) presentada por Robert Ingman en un Starter Optional Claiming de $14.200.

Prosigue Oliveros la ruta ganadora el día lunes en la quinta carrera de Mountaineer, al ganar en "Back to Back" con el ejemplar Spirit of Windsor (Windsor Castle), que gana en Claiming de $7.900, culminando la faena con otra victoria en la octava carrera, otro Claiming de $7.800 donde se anota el "Hat Trick" al ganar con Love of Grace (Too Much Bling), ambos triunfos con ejemplares entrenados por Timothy Collins.

Con estos tres triunfos Charlie Olivero se coloca en el cuarto lugar de la estadistica de jockeys en Mountaineer con siete (7) triunfos. Charlie Oliveros registra cuatro montas para este martes 14 de mayo en Mountaineer Racetrack y también acordó 10 montas adicionales en el Hipódromo de Belterra Park, entre el miércoles 15 y el sábado 18 de mayo.