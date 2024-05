Jockey venezolano montará en el Black Susan Stakes (G2) este viernes

Jockey profesional ganador de 1.352 carreras en Estados Unidos hasta el 12 de mayo, el jockey venezolano Mychel Sánchez, estuvo entre los diez mejores en la estadística nacional por número de victorias el año pasado. Esta semana, los días viernes 17 y sábado 18 de mayo, Sánchez tendrá compromiso en la carrera más importantes del viernes en Pimlico Race Course.

Mychel Sánchez montará a Jeanne Marie (Speighster) del entrenador Robert E. Reid Jr., en el George E. Mitchell Black-Eyed Susan Stakes (Gr. 2), considerada como el segundo paso de la llamada triple corona de yeguas en Estados Unidos. La potra Jeanne Marie es ganadora de dos carreras en 4 actuaciones, incluyendo el Main Line Stakes (Black Type) de Parx Racing el pasado 5 de marzo.

Este viernes habrá un programa especial de 14 competencias y el venezolano Mychel Sánchez montará en 7 ocasiones, tres de ellas stakes. Sánchez montará al ejemplar Carmelina en el Miss Preakness Stakes (G3), entrenada por Robert Reid Jr., luego a Hollywood Walk en el The Very One Stakes y a la potra Jeanne Marie en el Black Eyed Susan.

El jockey venezolano Mychel Sánchez ha ganado este año 99 competencias y actualmente lidera la estadística en Parx Racing, donde ha ganado 74 carreras de 275 ocasiones de monta para un 27% de efectividad en victorias. Sánchez alternará esta semana sus compromisos de Parx Racing los días lunes 13 y martes 14 de mayo, con 4 compromisos de monta en Delaware Park el miércoles 15 de mayo y múltiples en Pimlico el viernes 17 y sábado 18 de mayo.