Ocho potras van por el Black Eyed Susan S. en Pimlico este viernes

Un megaprograma de 14 competencias fue pautado para este viernes 17 de mayo en el Hipódromo Pimlico Race Course con motivo de la disputa del George E. Mitchell Black-Eyed Susan Stakes (Gr. 2), segundo paso de la llamada Triple Corona de Yeguas en norteamérica. El programa venusino incluye seis stakes, tres de ellos pruebas de Grado y la reunión dará inicio a las 11:30 am.

Para la gran carrera del viernes, el Black Eyed Susan, no fue inscrita la ganadora del Kentucky Oaks, la potra Thorpedo Anna (Fast Anna), de quien su entrenador declaró dos días después de su victoria en el Oaks: "“Anoche dejó un poco de alimento, aproximadamente media ración, pero no es nada de qué preocuparse. Es algo que vemos con regularidad y, por lo general, ella come todas las noches. Esta cansada. Ella corrió duro”.

Solo una de las yeguas que corrió en el Kentucky Oaks fue inscrita para disputar el Black Eyed Susan este viernes, en la decimotercera carrera de Pimlico, la potra Lemon Muffin (Collected), ejemplar que arribó en el octavo puesto en el Oaks de Churchill Downs. Aquí detallamos la nómina definitiva de las ocho (8) potras que disputarán el Black Eyed Susan con su respectivo jockey y entrenador.