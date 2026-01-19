Golf

FVG y Hotel Marriot Maracay sellan importante acuerdo

El ente rector del golf venezolano busca seguir impulsando este deporte 

Lunes, 19 de enero de 2026 a las 01:36 pm
En un paso significativo para el fortalecimiento del golf, la Federación Venezolana de Golf (FVG) y el Hotel Marriott Maracay anunciaron oficialmente una alianza estratégica destinada a potenciar el crecimiento de este deporte, la captación de nuevos talentos y el desarrollo turístico en la región central del país.

Este acuerdo marca la integración de un campo con alto valor histórico a la estrategia de expansión impulsada por la nueva gestión de la FVG. El objetivo central es democratizar el acceso a esta disciplina, estableciendo programas de formación en escuelas públicas y privadas de la zona para identificar y desarrollar a las futuras promesas del golf venezolano.

El golf es mucho más que un deporte: es una plataforma sólida de networking, negocios e inversión que contribuye al crecimiento del país. Aspiramos que, en el mediano plazo, este campo esté en óptimas condiciones para recibir a jugadores nacionales y turistas, combinando una gran cancha con el servicio y la excelencia que solo Marriott sabe ofrecer.

