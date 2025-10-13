Este 19 de octubre se realizará la 11ª edición de la Carrera Plaza’s

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 19 de octubre, el deporte se activa por una noble causa con la celebración de la edición número 11, de la media maratón 21K y caminata participativa 5K de Automercados Plaza’s y su Fundación, a beneficio de Aldeas Infantiles SOS Venezuela.

El entusiasmo y pasión de unos 1500 atletas se darán cita en esta emblemática competencia, organizada por Retos Venezuela, que tendrá su punto de partida y llegada en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes. La salida para los 21K está pautada para las 6:00 a.m., mientras que la Caminata 5K comenzará a las 7:30 a.m.

La ruta de la media maratón incluye Baruta, Sucre y Chacao, mientras que el recorrido de la caminata se desarrollará solo en Baruta.

Una causa que impulsa cada zancada

Más allá del desafío deportivo, la Carrera Plaza’s se distingue por su profundo propósito social, ya que brindará un aporte que contribuirá con la labor que realiza Aldeas Infantiles SOS Venezuela, institución que, por más de 40 años, ha brindado apoyo esencial a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La inscripción de cada participante se convierte en un acto de solidaridad y esperanza.

Cabe resaltar que la organización ha querido que los atletas vivan un momento especial al cruzar la meta, cuando sean recibidos por la alegría y la sonrisa motivadora de los pequeños de Aldeas Infantiles SOS Venezuela.

Último llamado a la inscripción

Es importante resaltar que quedan pocos cupos disponibles, dada la gran aceptación que tiene esta carrera en la comunidad “running” de Venezuela.

Los atletas que deseen ser parte de esta edición deben formalizar su inscripción a la brevedad posible a través de la página web: www.retosvenezuela.com

Un fin de semana de deporte y compromiso social

La entrega de los kits de carrera, que incluyen productos de marcas patrocinantes y el número de competidor, se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, en el estacionamiento descubierto del C.C. Valle Arriba Market Center. El diseño de la camisa oficial fue elaborado por el reconocido artista plástico Oscar Olivares, la cual se podrá adquirir en la página www.retosvenezuela.com, mientras que las medallas también se inspiraron en el arte de la franela. Además, todos los inscritos que retiren sus materiales podrán disfrutar del acostumbrado “Pasta Party” en la sucursal del Plaza’s, ubicada en este centro comercial.

El día de la competencia habrá una jornada de reciclaje con Multirecicla, apoyada por los voluntarios de Asociación Scouts de Venezuela. Asimismo, antes de la premiación, todos los asistentes tendrán la oportunidad de degustar los productos que ofrecerán las marcas patrocinantes, divertirse con una clase de baile a cargo de Che Dance y disfrutar del show de una banda musical en vivo.

Para mayor información sobre la carrera y la caminata se pueden visitar las cuentas de Instagram: @elplazas , @fundacionplazas y @retosvenezuela