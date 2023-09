Una vieja deuda. Un nuevo campeón

Nací en 1986. Desde muy joven me dediqué a la práctica deportiva: béisbol, natación, baloncesto y por supuesto voleibol. Participé en mi primer Campeonato Nacional en 2001, representando a la selección de voleibol de Distrito Capital. Desde ese entonces me he consagrado a la práctica, seguimiento y desarrollo de este deporte que tanta satisfacción me ha dado, no sólo como atleta, sino como entrenador, comentarista y periodista deportivo, así como estar presente en escenarios de la talla de la World League, Grand Prix, World Cup y World Championship, además de ocupar el cargo de jefe de prensa en dos importantes organizaciones deportivas. Todo esto ha ocurrido a lo largo de 22 años, igual número de años con que ha contado ininterrumpidamente la actual presidencia de la Federación Venezolana de Voleibol, que inició su primera gestión en 2001 y ha permanecido allí tras sucesivas reelecciones.

22 años ininterrumpidos de una gestión donde la selección venezolana de voleibol ha contribuido al lograr su participación en cuatro Juegos Olímpicos (Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020), además de ser subcampeones en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 en vóley playa. Sin embargo, pareciera que estos logros no son suficiente para que los encargados del voleibol venezolano puedan garantizar la participación del seleccionado nacional en eventos internacionales, ya que en la actualidad la Federación Venezolana se encuentra totalmente suspendida por la Federación Internacional de Voleibol, debido a una deuda que asciende a más de cien mil dólares.

Foto: Héctor Mena

Deuda que hasta la actualidad no tiene quien responda por ella y que se originó en 2017 cuando la selección masculina de voleibol protagonizó el primer forfait en la historia de la Liga Mundial, ahora llamada Volleyball Nations League. Todo hace indicar que no se ha cancelado ni siquiera un dólar para honrar ese compromiso por parte de algún organismo deportivo en el país o por la misma FVV, a pesar que, al igual que las otras federaciones nacionales de voleibol de otros países, desde el 2010 recibe recursos propios en divisas por concepto de transfer (pagos directos recibidos de los clubes que desean contratar los servicios de algún jugador venezolano).

Tratar de entrevistar u obtener una declaración oficial del ente que rige el voleibol en nuestro país parece una tarea titánica. Es más fácil que Ronald Acuña llegue a las 80 bases robadas en las grandes ligas que obtener una declaración de la FVV. A pesar de la referida suspensión, dos venezolanos dirán presente en el Campeonato

Mundial de Vóley Playa a efectuarse en México en el mes de octubre, pero no lo harán representando a nuestro país sino que lo harán bajo el auspicio y cobijo de la bandera de la FIVB, esto con el propósito de no perjudicar a los atletas por fallas imputables a la FVV.

Nadie sabe, nadie dijo, nadie habla, un silencio total sobre la suspensión por parte de la Federación Venezolana. Esperemos que pronto se pronuncie algún directivo para saber de primera mano qué pasará con el futuro del ente que rige el voleibol en Venezuela.

Foto: CSV

La selección brasileña de voleibol ha conseguido sumar 33 trofeos de campeones sudamericanos, siendo el único país invicto (nunca perder una final del sudamericano) en la Confederación Sudamericana de la disciplina. En 1964 Brasil no participó del Sudamericano y Argentina aprovecharía para quedarse con la medalla de oro ante una Venezuela que se conformaría con el segundo lugar. 59 años después la albiceleste le arrebató el título a los amazónicos y cortó la racha más larga de campeonatos en la historia del voleibol mundial. Ha nacido un nuevo campeón, de la mano de su capitán Luciano "El mago" de Cecco. Por cierto, la victoria fue conseguida en tres sets, en la casa de los brasileños y con más de once mil espectadores que no creían lo que sucedió. Como dato adicional, Venezuela no estuvo presente en este torneo.