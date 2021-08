Marc Márquez entona el "mea culpa" en su accidente con Jorge Martín

Moto GP

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) entonó el "mea culpa" sin dudar en el accidente que protagonizó junto al también español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) durante la primera vuelta del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en el circuito de Silverstone.



Márquez explicó que lo primero que hizo al acabar la carrera fue ir a pedir disculpas a Jorge Martín.



"Es lo primero que he hecho cuando ha acabado la carrera de MotoGP; he ido a pedir disculpas al equipo a su taller pero él no estaba, así que he ido a buscarle a su 'hospitality', donde estaba comiendo y me he sentado un rato con él, le he pedido disculpas y le he dicho que ha sido completamente mi error", explica Márquez.



"Me sabe mal, porque tanto él como yo teníamos ritmo para luchar por el podio, pero hoy ha sido así y he sido demasiado optimista en el adelantamiento ya que era la primera vuelta y no hacía falta", reconoce el piloto de Repsol Honda.



"Es verdad que él y Quartararo venían un poco por fuera de la línea y eso me ha hecho confiar en exceso que podía adelantarle por dentro, sin pensar que no iba en la marcha correcta, que no estaba bien posicionado, y que no estábamos ni él ni yo en la trazada buena", enumeró Márquez.



"Cuando he querido cortar gas, ya venía demasiado rápido y no he podido hacer nada, sólo pedirle disculpas pues me sabe muy mal arruinar la carrera y el fin de semana de otro piloto y de un equipo, aunque por suerte me ha pasado esto muy pocas veces en mi carrera deportiva un domingo", recuerda Marc Márquez.



El piloto de Repsol Honda ha señalado que es momento de "pasar página, aunque es duro psicológicamente ya que si te caes solo, pues mira, pero si te caes con otro -piloto- te sabe peor".



Marc Márquez destacó sobre las disculpas a Jorge Martín que "las ha aceptado", para señalar que "si hubiera ido allí diciéndole '¡qué haces!', pero he ido con la cabeza gacha pues había sido mi culpa y, lógicamente, ha aceptado mis disculpas".



"Hubo un toque dos curvas antes, en la siete, y estábamos en la primera vuelta y no íbamos por la línea buena ni con la velocidad buena; esto a veces pasa y aquí ha pasado, el error lo he cometido yo y tengo que aceptarlo y pedir disculpas", insiste Márquez.



"En todo momento, una de las cosas que más me ha ayudado, aunque a veces es más duro psicológicamente, es ver la realidad en todo momento; la realidad del momento que vivimos este año, realidad de lo vivido hoy y saber y pensar cuál era la intención mía en esa curva y mi intención era adelantarle", comenta sobre el incidente el ocho veces campeón del mundo.



"He imaginado una situación que no se ha dado y he sido demasiado optimista pues pensé que Martín se iría mucho más largo y yo no he sabido ver que iba más lento, que no venía con la marcha correcta, también que estaba mal posicionado con el toque de la curva siete y todo se ha juntado", insiste al respecto Márquez.



"Cuando cometo el error yo, toca comérselo, agachar la cabeza, encajar todos los palos que me caigan y en Aragón será otro fin de semana", remarca el piloto de Repsol Honda.