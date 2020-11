Viñales reconoce no estuvo bien en Aragón pero que "no" les puede "afectar"

Moto GP

Miércoles 4| 8:15 am





El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) afronta el Gran Premio de Europa de MotoGP en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste con muchas ganas, si bien reconoce que "la última carrera no fue la más positiva".



"Pero es importante que no dejemos que eso nos afecte en estas tres últimas rondas", advirtió.



"Tenemos que trabajar duro, concentrarnos, y mantener una mentalidad positiva y obtener los mejores resultados posibles en cada sesión", aseguró Viñales.



"Valencia suele ser un poco difícil para nosotros, pero personalmente me gusta mucho esta pista, aunque, por supuesto, no va a ser un fin de semana fácil pero, como siempre, daremos el máximo", manifestó en la nota de prensa de su equipo Maverick Viñales. / EFE