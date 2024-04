Récord en el monto sellado en La Rinconada por séptima semana consecutiva

La jornada de este domingo, tiene la programación de la reunión número 16, del primer meeting de actividades hípicas, en el hipódromo La Rinconada, que se cumple con diez competencias, y donde hasta los momentos se han completado seis de ellas.

La primera carrera del domingo, la ganó la yegua Petit Queen, con la monta de José Alejandro Rivero, y entrenada por Fernando Parilli Araujo, y generó un dividendo de 41,03 a ganador, mientras la segunda de las no válidas, fue conseguida por Jimmy the Great, montado por Jaime Lugo y pensionado por Rubén Lanz, el cual pagó un dividendo de 66,40 bolívares a ganador.

Mientras que la tercera de las no válidas, la obtuvo Shakman, un pensionado de Gabriel Márquez, conducido por Jean Carlos Rodríguez, el cual pagó Bs.52,05 a ganador, y la última de las no válidas, la ganó My Titico Mate, entrenado por César Cachazo, y tuvo en el lomo a el aprendiz Yoelbis González.

En el inicio del juego del 5y6 nacional, en una distancia de 1.400 metros, la victoria fue para Ralfcristopher, entrenado por Rafael Alemán Jr. y conducido por Jaime Lugo, el cual generó un dividendo de Bs.130,72.

El monto sellado acumulado de la reunión 16, fue de Bs.26.252.484,00, para aumentar por séptima semana consecutiva el récord antes establecido. El monto por repartir para los ganadores con los seis de la fama, será de Bs.14.176.341,36, mientras que el pote a repartir para los ganadores con cinco caballos acertados, es de Bs.3.675.347,76.