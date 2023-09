Miguel Cortez vuelve a la pista a yegua que tiene 42 días sin correr en La Rinconada

El segundo mes del tercer meeting del año en el hipódromo La Rinconada comienza este domingo con la llegada del mes de octubre, y una reunión de diez carreras, que suman una selectiva para potros de dos años con la edición 44 del Clásico Victoreado (G3), la primera carrera de reclamo en la temporada y el 5y6 nacional desde la quinta prueba de la tarde dominical.

La quinta válida del domingo de la reunión 38 en el coso de Coche, esta apartada para yeguas de tres años, debutantes o no ganadoras que van a correr 1.200 metros, han inscrito a 13 ejemplares tresañeras.

El entrenador Miguel Cortez ha aprovechado para firmar la presentación de Yes and Yes, la hija de Keep Thinking en Lady Ashton volverá a correr en una reunión luego de 42 días en ausencia en la arena del hipódromo capitalino.

En su último trabajo que realizó el pasado 22 de septiembre del presente año, la tresañera estuvo en la pista en silla con el jinete Yoelbis González, quien la va a montar en la competencia, y detuvo los relojes en 52.1 en 800 metros, 66.4 en 1.000 y 81.2 los 1.200 metros, al tiro y animado, dio a conocer la División de tomatiempos del INH.