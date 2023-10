Así quedaron los resultados de las carreras de Gulfstream Park 15-10-2023

Este domingo 15 de octubre hubo actividad hípica en el hipódromo de Gulfstream Park en Estados Unidos. La jornada correspondiente al denominado Sunshine Meet, tuvo una cartelera de nueve competencias sin eventos selectivos por resaltar.

El panameño Miguel Ángel Vásquez fue el jinete más destacado con tres victorias y sigue en descuento hacia el primer lugar, en la búsqueda de igualar al líder Edgard Zayas que hoy ganó dos. Los triunfos de Vásquez fueron en la quinta carrera con Wicked Genius (6,20), para lograr el doblete en la sexta con el tajo de Rock the Stars (24,60) y en la última con otro batacazo: Go Billy Go (26,20).

Por el lado de los entrenadores, cada uno logró su respectivo triunfo en las nueve pruebas que se celebraron. El primer puesto de la estadística todavía está en manos del venezolano José Francisco D'Angelo con 17 primeros pero en el segundo puesto a tan solo una victoria está Saffie Joseph Jr., que obtuvo un triunfo en esta jornada con Concrete Glory

PRIMERA CARRERA - 1.000 MTS (TAPETA) - TPO 58.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Kaitie Kait Luca Panici 3,60 3,00 2,10 2 1 Sky Divine S.Spanabel 8,60 4,40 3 9 Field of Blossoms L.Reyes 3,00 4 4 Wonderfulvenezuela C.Gil

Entrenador: Kathleen O'Connell

SEGUNDA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 72.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Hancock Héctor Rafael Díaz Jr. 3,40 2,40 2,10 2 4 Mayheminthepalace E.Zayas 4,20 2,80 3 1 Big Toby E.González 2,20 4 3 Pesky J.Rivera

Entrenador: Rodney Soodeen

TERCERA CARRERA - 1.100 MTS (ARENA) - TPO 66.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 10 Hydria Samuel Camacho Jr. 27,20 7,60 5,40 2 5 Miss Unconcerned E.González 3,00 2,60 3 2 J J Monet A.Thomas 6,40 4 7 Samurai'sdon'tcry M.Meneses

Entrenador: Joseph Orseno

CUARTA CARRERA - 1.200 MTS - TPO 71.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 4 Sweet Hazely Leonel Reyes 13,60 7,40 4,80 2 2 Neom City M.Vásquez 25,40 16,00 3 1 Darling Darley E.González 7,00 4 5 Lady Blitz E.Jaramillo

Entrenador: Paul Valery

QUINTA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 102.2

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 6 Wicked Genius Miguel Ángel Vásquez 6,20 3,40 2,20 2 7 Drillomatic E.Pérez 7,00 3,60 3 8 Watch The Music E.Zayas 2,20 4 4 Almashriq L.Reyes

Entrenador: J.Sweezey

SEXTA CARRERA - 1.664 MTS (TAPETA) - TPO 101.3

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Rock the Stars Miguel Ángel Vásquez 24,60 9,80 4,00 2 5 You Talkin to Me L.Reyes 9,00 3,60 3 1 Fly the W E.Jaramillo 2,10 4 8 Red Flag Alert E.Pérez

Entrenador: Elizabeth Dobles

SÉPTIMA CARRERA - 1.000 MTS (TAPETA) - TPO 58.0

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 8 Zio Lorenzo Edgard Zayas 6,60 4,60 3,60 2 3 Simsoum S.León 5,80 3,80 3 7 Rapscallion L.Panici 4,80 4 2 Magic Soul E.Pérez

Entrenador: Edward Plesa Jr.

OCTAVA CARRERA - 1.600 MTS - TPO 96.1

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 5 Concrete Glory Edgard Zayas 2,40 2,10 2,10 2 2 Rare Jewel C.Gil 11,20 7,20 3 9 Danville M.Vásquez 2,80 4 3 Here Comes Bullet J.Morelos

Entrenador: Saffie Joseph Jr.

NOVENA CARRERA - 1.100 MTS - TPO 65.4

Pos Nro Ejemplar Jinete Gan Plc Show 1 2 Go Billy Go Miguel Ángel Vásquez 26,20 9,20 3,80 2 3 Arrogancy L.Reyes 3,40 2,20 3 4 Vito's Brother E.González 2,40 4 5 Guys Trip A.Thomas

Entrenador: David Fawkes