Liga MX: Estrella de la vinotinto revela cómo se siente en su nuevo equipo (+Video)

La nueva etapa de Salomón Rondón está en su punto de mayor cocción con su nuevo equipo, el Pachuca. En la jornada 4, de este miércoles 31 de enero, el ariete sacó varias jugadas de su repertorio y fue clave para mantener a los suyos en partido cuando las cosas no iban del todo bien contra Atlas, en la Liga MX. Dibujó un doblete, que sirvió para iniciar la remontada de un encuentro que finalizó 4-3 a favor de 'Los Tuzos'.

Tras la estelar actuación, Rondón brindó declaraciones después del compromiso y se mostró reflexivo con los primeros minutos de la plantilla, que permitió al rival adelantarse en el marcador hasta con un 0-2. "Pasamos por más desatenciones de nosotros, que méritos del rival. Entramos muy dormidos, pero tuvimos la capacidad de reacción y le dimos vuelta y nos fuimos ganando en el primer tiempo, Nos volvieron a empatar y tuvimos la capacidad de resolver y ganarlo", dijo.

Posteriormente, el atacante hizo mención al aporte que dio a Pachuca en este duelo, aunque también -pese a marcar dos tantos- se lamentó por otras acciones que pudieron incrementar sus nuevos registros en México: "Yo vine a aportar con goles, con trabajo, para eso me trajeron y tuve la posibilidad de marcar dos goles hoy. Me voy con una sensación agridulce porque tuve ocasiones en el segundo tiempo claras".

Adaptación a tope

Esta versión de 'El Gladiador' mostró mimbres muy altos de adaptación a su nuevo club, después de la convulsa salida que protagonizó con su anterior equipo, River Plate, a finales de diciembre de 2023. El mismo Rondón explicó que el cuerpo técnico ha sido fundamental en esta realidad.

"Mí carrera habla por sí sola. He jugado en distintos países, distintas ligas, distintas intensidades y la verdad es que me siento ya prácticamente adaptado, estoy muy contento y agradecido con el Grupo Pachuca...me han tratado como uno más y este grupo tiene una calidad humana sorprendente, y me siento como uno más", agregó el delantero.

Con este doblete, Rondón llegó a tres goles en la Liga MX en tres cotejos. El primero se dio justo con debut goleador en la competición, para arrancar ganando en el torneo frente a Cruz Azul (0-1) y luego no pudo evitar la derrota contra Pumas (3-1). Los 'Tuzos', con este resultado, marchan ahora en la octava casilla con seis puntos y un partido menos.