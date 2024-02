Champions League: Frenkie De Jong carga contra la prensa por este motivo

El FC Barcelona jugará este miércoles su partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona de San Paolo en la capital campana.

Uno de los jugadores más destacados del equipo en los últimos años ha sido el neerlandés Frenkie De Jong, quien ha rendido como creador de juego desde la media cancha y ha obtenido cierto liderazgo en el vestuario.

Debido a su relevancia en el cuadro catalán, se ha hecho habitual la aparición de rumores con respecto a su situación contractual, los cuales ha desmentido rotundamente en la rueda de prensa previa al compromiso en suelo italiano.

"Estáis hablando mucho de mi contrato, situación, salario. Es mucho humo y mentira. Decís que estoy cobrando como 40 y tal. Está muy lejos de la realidad. No voy a decir cifras. Se han inventado una historia que no es verdad", manifiesta el neerlandés, al mismo tiempo que declara estar "muy feliz" vistiendo de azulgrana.

El exjugador del Ajax de Ámsterdam mostró su enfado ante la prensa española, afirmando que las especulaciones sobre su futuro lo están "irritando" un poco: "No lo puedo entender. Van diciendo cosas que no son verdad. No sé cómo no os da vergüenza decirlo".

De igual manera, no evita acusar al periodismo en España de "inventar y escribir cosas que no son verdad". Sin embargo, no todas sus declaraciones fueron contra la prensa, ya que también hizo una pequeña previa de lo que será el partido del miércoles.

"Estamos con mucha ilusión. Son octavos, hace un par de años que no estábamos. Con ilusión y ganas", expresa De Jong, quien califica a su rival como "un equipo con mucha calidad" al que le está costando un poco más esta temporada.