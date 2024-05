¿Y Deyna Castellanos? La Vinotinto Femenina presenta la convocatoria para la Fecha FIFA

La Selección Absoluta de Venezuela Femenina ya definieron las 23 jugadores convocadas para la próxima Fecha FIFA. Sin embargo, todos los aficionados venezolanos quedaron bastante decepcionados por la ausencia de una de sus máximas figuras.

Esta no es otra que, Deyna Castellanos, quien no estará presente en ninguno de los dos amistosos contra Colombia. Según la Federación Venezolana de Fútbol, la mediocampista criolla del Bay Football Club no pudo viajar con sus compañeras por un "proceso migratorio".

Además de Castellanos, las futbolistas Joemar Guarecuco (por lesión) y Paola Villamizar (por trámites personales) tampoco estarán en la concentración de la Vinotinto. Cabe destacar, que el combinado nacional recibirá a Colombia en el Estadio Metropolitano de Lara, el próximo jueves 30 de mayo y el domingo 2 de junio.

El cuerpo técnico comandado por la entrenadora italiana, Pamela Conti, buscará dejar una buena actuación en ambos amistosos; y así, repetir el gran rendimiento de la última fecha FIFA, donde vencieron a Panamá en partidos dobles.

Convocatoria de Pamela Conti

Guardametas: Nayluisa Cáceres; Yéssica Velásquez y Nohelis Coronel.

Defensas: Nairelis Gutiérrez; Michelle Romero; María Peraza, Yenifer Giménez; Rafanny Mendoza; Verónica Herrera y Camila Pescatore.

Mediocampistas: Daniuska Rodríguez; Bárbara Martínez Flores; Dayana Rodríguez; Bárbara Olivieri; Ana Paula Fraiz; Raiderlin Carrasco; Gabriela García y Marianyela Jiménez.

Atacantes: Ysaura Viso; Génesis Florez; Oriana Altuve; Enyerliannys Higuera y Mariana Speckmaier.