¡Temporada inmejorable! Bayer Leverkusen impone este nuevo récord a nivel europeo(+video)

Sin importar lo que pueda pasar más adelante, la temporada 2023-2024 será inolvidable para el conjunto del Bayer Leverkusen, quienes acaban de conseguir un nuevo récord de la mano de su entrenador Xabi Alonso.

Los dirigidos por el técnico español, acaban de sellar su pase a las semifinales de la UEFA Europa League tras igualar en la vuelta 1-1 ante el West Ham y superarlos en el global 3-1.

Días de ensueño viven en Leverkusen:

La ciudad de Leverkusen pasa por unos días históricos, luego de que el pasado fin de semana aseguraran el título de la Bundesliga, quitando el trono establecido por el Bayern Munich desde hace más de una década.

No obstante, las hazañas de esta oncena no terminan ahí y con este nuevo empate no lograron solamente el pase a las semis de Europa League, sino que también mantienen su invicto y lograron un registro sin precedentes en el viejo continente.

Bayer Leverkusen destrona a la Juventus:

El club alemán llegó a 44 duelos sin perder en esta zafra, convirtiéndose en el primer equipo que alcanza esa cifra de encuentros sin derrota en las grandes ligas europeas, según el experto en estadística "MisterChip".

El Leverkusen acaba de superar a la Juventus, conjunto italiano que obtuvo una racha de 43 desafíos invicto en la campaña 2012-2013, añadiendo una nueva gesta a su temporada de película bajo el mando de Alonso.