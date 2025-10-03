Futbol

El fútbol en suspenso: UEFA aplaza la votación sobre sanciones a Israel

La determinación sobre la posible exclusión de Israel de los torneos continentales e internacionales de fútbol, una decisión altamente esperada por la comunidad deportiva y política, ha quedado en un compás de espera

Por

Eimy Carta
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 08:35 pm
El máximo organismo rector del fútbol europeo, la UEFA, ha pospuesto su dictamen en torno a la suspensión de Israel de los torneos, optando por mantener en suspenso el futuro de dicho pais dentro de sus competiciones ante la aparición de nuevos acontecimientos en el panorama político global.

La UEFA había enfrentado una intensa presión en las últimas semanas para tomar una postura drástica. Este clamor se intensificó tras la conclusión de un grupo de expertos asesores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que señalaron la necesidad de aplicar sanciones deportivas. Estos llamados se basan en las conclusiones de una comisión de investigación de la ONU que sostiene que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

Conciliación Deportiva

La directiva de la UEFA, con miembros de su comité ejecutivo divididos por la presión, busca una conciliación que evite que el deporte se convierta en una nueva víctima del conflicto geopolítico. La expulsión de una nación miembro de sus torneos es una medida extrema con profundas implicaciones que van más allá del campo de juego. Una decisión de esta magnitud podría sentar un precedente delicado en la relación entre la política internacional y las organizaciones deportivas.

El objetivo de este aplazamiento es claro: reducir la posibilidad de que el fútbol y sus competiciones se vean afectados por una escalada de tensiones. Al postergar la votación o el anuncio, la UEFA se da tiempo para evaluar el impacto del plan de paz y la evolución de la situación en Oriente Medio, buscando un camino que priorice la neutralidad deportiva y minimice el conflicto dentro de sus torneos continentales. Por ahora, el destino de la participación de Israel en el fútbol europeo permanece en el aire, supeditado a la diplomacia internacional.
 

Jueves 02 de Octubre de 2025
