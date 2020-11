Platini sobre la muerte de Maradona: "Me lo esperaba"

Fútbol Internacional

Jueves 26| 7:12 am





El francés Michel Platini asegura que, en vista de "todo lo que pasó estos años", se esperaba la muerte de su antiguo contrincante en el terreno de juego, Diego Maradona, según recoge el diario deportivo L'Equipe en una entrevista.

"Es una gran pérdida para el fútbol y una tristeza, pero después de todo lo que pasó estos últimos años, me lo esperaba. Me había preparado para escuchar un día en la radio el anuncio de la desaparición de Diego Maradona", apunta en la entrevista.



Platini explica que cuando lo veía "hablar o moverse con dificultad" sabía que las cosas eran difíciles para el argentino.



"Así que te preparas para la mala noticia, pero cuando llega el día te remueve algo en el corazón, en la cabeza. Es difícil, llega la nostalgia, la melancolía", añade.



El francés califica a Maradona de "un niño rey" y recuerda en las páginas del diario deportivo la primera vez que jugó contra él, en 1979, en Buenos Aires, y la adoración que le procesaban en Nápoles.



Sobre su caótica vida personal, lamenta que el argentino estuviera mal rodeado.



"No le reprocho sus faltas, pero a su entorno sí. Todos los que estaban a su alrededor se aprovecharon bien y no lo ayudaron a recuperarse", dice Platini, que confiesa que pese a todo el mejor jugador de la historia para él era Johan Cruyff.



Maradona era "el hijo de un país donde el fútbol es rey, así que era un niño rey. No creo que haya tres días de duelo nacional en Francia cuando Zidane o yo no estemos ahí...". EFE