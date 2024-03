Mira el mensaje de Mouctar Diakhaby luego de la espeluznante lesión que sufrío

El pasado fin de semana ante el Real Madrid, el defensor del Valencia FC, Mouctar Diakhaby sufrió una de la lesiones más duras que puede sufrir un futbolista en su carrera. De acuerdo con el informe médico, el jugador francés sufrió “dislocación de la rodilla derecha” que requerirá un extenso período de rehabilitación y recuperación.

Las imágenes del momento en el que se lesiona son realmente espeluznante e incluso, especialistas creen que no podrá jugar al fútbol. Sin embargo, el confía en su recuperación y espera "volver más fuerte".

A través de su cuenta en Instagram, Diakhaby compartió una foto mientras estaba adolorido en la cancha, misma que acompañó de un texto bastante emotivo.

"Me gustaría agradecer a todos los numerosos mensajes de apoyo que recibí ayer tras el partido contra la Real, que me conmueven y me dan fuerzas durante este calvario. Me gustaría agradecer especialmente a mi club, así como a todo el personal sanitario que me atendió muy rápidamente en el hospital con amabilidad y compasión. Desafortunadamente, las lesiones son parte del juego y del deporte de alto nivel. La lucha será larga pero estoy preparado para ello y haré todo lo posible para volver al campo lo antes posible y aún más fuerte", escribió el defensor.

Los médicos que atendieron el caso de Diakhaby catalogaron la lesión como “gravísima” y lo importante en este momento es que su rodilla esté sana, luego se piensa en su regreso a las canchas.