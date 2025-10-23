Juegos y horarios de la Copa del Rey 2025-2026

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Matos Viveiros

Los fanáticos del fútbol español podrán disfrutar de la primera ronda de la Copa del Rey con tres partidos imperdibles.

Primera ronda Copa del Rey 2025

Estos juegos serán transmitidos el martes 28 de octubre

Ourense vs Real Oviedo. A las 2:00p.m. será el pitazo inicial transmitido en vivo por señal abierta gratuita para toda Venezuela por Meridiano Televisión.

UD Maracena vs Valencia CF. Meridiano siempre te da más, por eso a las 3:00p.m., podrás sintoniza este choque solo por streaming GRATIS meridiano.net/meridianotv.

SD Negreira vs Real Sociedad. Para finalizar la jornada del martes, a las 4:00p.m. sintoniza este duelo de soñadores por mantenerse en la Copa del Rey 2025-2026.

La emoción no acaba allí. El miércoles 29 de octubre, no te pierdas los siguientes partidos:

CD Sant Jordi vs Osasuna. La señal será transmitida desde las 2:00p.m. por televisión abierta.

Atletic Sant Just vs Mallorca. Disfrútalo desde cualquier lugar de Venezuela sólo vía streaming gratuito por meridiano.net/meridianotv.

Ciudad de Lucena vs Villarreal. ¡En vivo y en señal abierta! El pitazo inicial será a las 4:00p.m.

El jueves 30 de octubre se transmitirán otros tres juegos de la primera ronda de la Copa del Rey.

Puerto de Vega vs Celta de Vigo. Pégate a la emoción a partir de las 2:00p.m. junto a los especialistas en deportes.

Getxo vs Alavés. Este partido estará disponible únicamente por el streaming meridianonet/meridianotv.

Atletic Lleida vs RCD Espanyol. Finaliza la primera ronda con este gran encuentro a las 4:00p.m. por señal abierta.

Los equipos grandes se miden ante clubes con hambre de gloria en una competencia donde las sorpresas y las emociones están garantizadas. Míralos también HD a través de InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go.

No te pierdas la emoción del fútbol más competitivo de España. ¡La Copa del Rey se vive, se siente y se celebra en Venezuela por Meridiano Televisión!